هيئة الغذاء: 3600 رسالة غذائية مصدرة خلال أسبوع.. والفاصوليا والموالح على رأس القائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 27 لعام 2024، عن الفترة من 20 - 26 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 91 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، كما تم تنفيذ 6 مأموريات رقابية مشتركة مع هيئة الرقابة الصناعية.

وبحسب بيان اليوم، بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 34 زيارة، وأصدرت الإدارة 503 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 412 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3600 رسالة بنحو 185 ألف طن لعدد 1460 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 530 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، يليها بصل طازج وخضروات مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنفا بنحو 42 ألف طن.

وتتصدر الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 15 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم المانجو بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 70 صنف بنحو 40 ألف طن.

ومثلت السودان وتايلاند وإيطاليا واليمن أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 135 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 550 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 500 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 420 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1700 رسالة بنحو 220 ألف طن لعدد 710 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنفا من قمح وسكر خام وفول عريض وفول صويا من 77 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، استراليا، اندونيسيا والصين.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 520 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 360 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 215 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 40 منتجا و7 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 640 منتج جديد، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 80 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 44 شكوى وجاري فحص 36 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 428 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الغردقة، القاهرة، الإسماعيلية، المنوفية والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 561 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 324 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 182 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 28 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، القليوبية، الغربية، البحر الأحمر، أسيوط، القاهرة، دمياط، القاهرة، الشرقية، سوهاج، البحيرة، السويس، جنوب سيناء، أسوان والدقهلية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الشرقية، البحيرة، الفيوم، الاسكندرية، المنوفية ودمياط.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 119 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح وجنوب سيناء .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، مرسى مطروح وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 365 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 45 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 13 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 4 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، الشرقية والقاهرة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 30 حملة تفتيشية موسعة على 306 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن زيتون وبصل بها أعفان وحشرات حية، 2500 عبوة مايونيز وكاتشب منتهي الصلاحية، 200 كجم جبنة رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 200 كجم لحوم مجهولة المصدر وبدون أختام وبها تغير في الخواص الطبيعية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 10 قرار نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 60 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، ألبان، مقرمشات) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 26 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، فارسكور، الروضة، ميت أبو غالب، السرو).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 117 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

كما تم سحب عينات لزيت زيتون وجبن رومي وجبن أبيض للفحص المعملي، وضبط جبن أبيض بدون بيانات.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن 48 حملة تفتيشية على 470 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (مدينة وادي النطرون، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود، كوم حمادة، النوبارية، مركز بدر، المحمودية).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 1229 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواد المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 9 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 46 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين، منية النصر، ميت بدر الخميس).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 461 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 3 محاضر عدم وجود شهادات صحية، 2 محضر تحفظ.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بشن 17 حملة تفتيشية على 71 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، السادات، تلا، قويسنا، منوف، أشمون، بركة السبع، الشهداء، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 53 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر لعدد 2 منشأة غذائية سبق وأن تم إمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وهو ما لم يحدث، كما تبين وجود نقص

في اشتراطات سلامة الغذاء بعدد من المنشآت الغذائية الأخرى وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 5 حملات تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 26 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 18 منشأة غذائية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة والحصول على ترخيص تداول الغذاء، وتم تسجيل منشأتين بناء على تلك التوجيهات.

كما تم ضبط 1 طن منتجات غذائية مجهولة المصدر بإحدى المنشآت، وتحرير 1 محضر ضد منشأة أخرى لإدارتها بدون ترخيص.