غدًا.. وزير الصحة يزور بني سويف في ختام "حملة الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

يجري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جولة تفقدية تتضمن عددًا من مستشفيات محافظة بني سويف، غدًا الإثنين؛ للوقوف على مستوى تقديم الخدمة للمواطنين.

تأتي تلك الجولة في ختام المرحلة الأولى من المرور الميداني على المنشآت الطبية والتي بدأت بمحافظات الصعيد الأسبوع الماضي.

وسبق أن قال الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الحملة يقودها الدكتور خالد عبدالغفار في محافظات: بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، مع وجود نوابه الثلاثة الدكتور محمد الطيب، والدكتورة عبلة الألفي، والدكتور عمرو قنديل، إضافة لقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات، فضلًا عن كافة الإدارات والطواقم التابعة للوزارة.

وأوضح عبدالغفار أن فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية ونواب الوزير ومساعديه ورؤساء الهيئات والقطاعات، قاموا بالمرور على 36 منشأة صحية خلال الفترة من 22 إلى 23 يوليو، بمحافظة سوهاج، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتحسين بيئة عمل الفرق الطبية.

ودلل على ذلك قائلًا إن فرق المرور رصدت خلال الزيارة نقص في عدد أطباء الأشعة بمركز القلب والجهاز الهضمي، وتم التوجيه بسد العجز خلال أسبوعين، بالإضافة إلى وجود بعض الأصناف الدوائية الراكدة، وتم إرسالها للتفتيش الصيدلي، وإعادة توزيعها طبقا للاحتياج، وتلاحظ وجود أعطال في ثلاجات الصيدليات الرئيسية والخارجية، وتم التوجيه بعمل صيانة خلال 3 أيام، وتلاحظ أن البنية التحتية بقسم مناظير الجهاز الهضمي غير مطابقة لاشتراطات مكافحة العدوى، وتم تقديم مقترح بالتعديلات المطلوبة لمدير المستشفى وجاري دراستها.