وزير الدولة للإنتاج الحربي: نعتزم عقد شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالحرص على تطوير مختلف خطوط الإنتاج وتطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي، قائلا إن الوزارة تعتزم الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة ستحرص من خلال هذه الشراكات على أن تكون المنتجات التي يتم التعاون لتصنيعها تسد الاحتياجات المطلوبة بالسوق وهناك جدوى من تصنيعها، وأن تكون منتجات قيّمة بما يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي.

من جانبه.. صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزير المهندس محمد صلاح الدين مصطفى قام باتخاذ العديد من القرارات المهمة عقب تجديد الثقة، والتي كان من ضمنها، ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والاستفادة من الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية وتطبيق نظم الحوكمة في كافة الشركات والوحدات التابعة، والتوظيف الأمثل لأحدث إمكانيات التكنولوجيا التصنيعية الحديثة، ومن ثم سيتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع رؤساء مجالس الإدارات والقطاعات بالجهات التابعة؛ لمتابعة آخر المستجدات والتأكد من سير العملية الإنتاجية وفق الخطط الموضوعة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

وقال إنه سيتم إجراء تقييم مستمر للأداء الوظيفي لجميع رؤساء مجالس الإدارات والقطاعات؛ لتقييم القدرات وربط معدل الأداء بمعدل الإنتاجية للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة من التطور و خطة الدولة 2030.

وأضاف أن في هذا الصدد تم تعيين المهندس طارق السيد محمد بخيت رئيساً لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، والمهندس أحمد محمد علي شكري رئيساً لمجس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، والدكتور المهندس عصام عبدالخالق رئيساً لمجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، والمهندس معز الدين أحمد رئيساً لمجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية، والمهندس محمود وهدان رئيساً لشركة حلوان لمحركات الديزل.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربي قد أكد أن ثقة القيادة السياسية في أن يتولى حقيبة وزارة الإنتاج الحربي فترة أخرى، مسئولية كبيرة تتطلب بذل المزيد من العمل و الجهد الكبير من رؤساء مجالس الإدارات التابعة للإنتاج الحربي و كافة العاملين بالوزارة لخدمة بلدنا الحبيبة، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية بعد تجديد الثقة خلال تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على أهمية الاستمرار في دفع عجلة التنمية للأمام وبذل أقصى جهد ممكن لإعلاء اسم الإنتاج الحربي.