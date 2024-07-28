بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 14 كيلو حشيش بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 14 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1.5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.