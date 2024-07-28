طالب بالمؤبد بدلا من الإعدام.. مرافعة دفاع المتهم بقتل حسني الخناجري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

استمعت الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا لمرافعة دفاع "محمد. ح" المتهم بقتل الجواهرجي الشهير حسني الخناجري.

دفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي بجريمة القتل العمد، وبطلان تحريات الضابط لأنه استقى تحرياته من وقائع غير متوفرة في الدعوى، وكل ما جاء في محضر التحريات "من وحي خياله".

وقال الدفاع إن الجريمة وقتية ولم يخطط لها المتهم، مستندا إلى فيديو الواقعة داخل محل الجريمة.

وطلب الدفاع من هيئة المحكمة معاقبة المتهم طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات الجنائية "اللي القتل من غير سبق الإصرار" التي يعاقب عليها بالمؤبد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، و عضوية المستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

ونسبت النيابة للمتهمين محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، أنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، قتل الأول المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكاب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.

وبين أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانية حتي الرابعة قاموا بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل علمه.