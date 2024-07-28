شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية: أى ضربة إسرائيلية كبيرة على لبنان ستقود لحرب إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن أي ضربة إسرائيلية كبيرة على لبنان ستقود لحرب إقليمية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الخارجية اللبنانية: طلبنا من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس وسط التوترات الأخيرة.

ولقى 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.