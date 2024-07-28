أخبار مصر.. وزارة التعليم العالى تعلن قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3275 جنيها للجرام على الرغم من الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر.

نستعرض أسعار الذهب الآن فى السوق، وسجل جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 3743 جنيها والذهب عيار 18 يسجل 2807 جنيهات والذهب عيار 21 يسجل 3275 جنيها، والجنيه الذهب 26200 جنيه.