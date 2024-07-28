شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع خطة تسويق الوحدات السكنية فى عدد من المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة خطة التسويق لمخزون الوحدات السكنية في عددٍ من المدن الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على مكتب الوزير، وحسن إسماعيل غانم، الرئيس التنفيذي لبنك الاسكان والتعمير، وتامر ناصر، رئيس شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة "فوندرز" للتسويق العقاري، والمهندس أمجد حسانين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، وراضي مصطفى محمد، رئيس شركة التعمير للتطوير العقاري، ومحمد عبد الحافظ، ممثل عن الشركة السعودية المصرية للتعمير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع ضرورة البدء في تسويق الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في عددٍ من المدن الجديدة، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأن تكون هناك خطة من شأنها تحقيق أعلى استفادة من هذه الأصول، الممتدة في عدد من المدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان إنه في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر الوحدات السكنية الجاهزة للطرح؛ تم حصر ما يزيد على 35 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، في عدد من المدن الجديدة.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، في هذا الإطار، خطة التوزيع على شركات التسويق، موضحًا إجمالي عدد الشركات، والذي يبلغ 5 شركات، وإجمالي عدد المشروعات، ويصل إلى 6 مشروعات تشمل نحو 35.119 وحدة.

وعرض الوزير المشروعات الجاهزة للطرح، وتضم وحدات فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وغيرها من المدن.

كما عرض وزير الإسكان مدة التسويق المُقررة لكل مشروع والشركات القائمة عليه وإجمالي القيمة البيعية المتوقَعة.

واستعرض الوزير التوصيات الصادرة عن الاجتماع مع شركات التسويق، والتي تم من خلالها تشكيل لجنة عليا لاتخاذ كافة القرارات الخاصة بعملية تسويق وبيع الوحدات وتوزيع المشروعات على شركات التسويق ودراسة الطلبات والأفكار المُقدمة منها، وكذا موافاة الشركات المعنية بالتكليفات.

ولفت وزير الإسكان في سياق مُتصل إلى المهام المطلوبة من الشركات، منوهًا إلى أنها تتمثل في: تحديد خطة تسويق وبيع مكثفة للانتهاء من تسويق كامل وحدات المشروعات المحددة وفقًا للمُدد المحددة لكل مشروع، فضلًا عن خطة تسويق وبيع مكثفة للانتهاء من تسويق باقي وحدات المشروعات الجاري تسويقها حاليًا.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى أفكار ورؤى مسئولى الشركات المختلفة، وخططهم التسويقية للمشروعات السكنية المطروحة.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد خطة تسويقية وتصور للمسطحات الإدارية والتجارية خاصةً في منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على أنه سيتابع بنفسه ما تم الاتفاق عليه بخصوص بدء تنفيذ الحملات التسويقية.