شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد مؤتمر الخدام بإيبارشية ميت غمر بعنوان أسألك فعلمني والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 12:39 م

نظمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، المؤتمر السنوي للخدام والخادمات من أبناء الإيبارشية، تحت عنوان "أسألك فعلمني"، في كنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر، وبحضور نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية.

وتضمن المؤتمر كلمة ألقاها نيافته عن "سر الاعتراف"، وكلمة ألقاها الأب القمص بولا عطية كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بالفيوم والمحاضر بالكليات الإكليريكية عن "آلام الناسوت".

وبالإضافة إلى كلمة ألقاها الأب القس أثناسيوس القمص أثناسيوس كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والشهيد جوارجيوس بالمحلة الكبرى عن "سيكولوچية طفل الحضانة".