غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 1954 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 47019 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2018 مخالفة السير بدون تراخيص، و16 دراجة نارية مخالفة، و23808 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة موقف عشوائى، و1954 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.