إحالة المتهم بقتل الجواهرجي حسني الخناجري لللمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بقتل الجواهرجي الشهير حسني الخناجري إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 25 أغسطس للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، و عضويةالمستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

ونسبت النيابة للمتهمين محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، أنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، قتل الأول المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.