إخلاء سبيل موظفين في واقعة اختناق 13 طفلا بحمام سباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل موظفين بنادي النقل العام بكفالة 2000 جنيه لكل منهما في واقعة اختناق 13 طفلا داخل حمام سباحة بالنادي.

وقال أسر الأطفال إنهم دائمي التردد على النادي لتدريب أبنائهم بحمام السباحة، ويوم الواقعة شعر الأطفال بحالة إعياء واختناق، فاستعانوا برجال الأمن ونقلوا أبنائهم للمستشفى لتلقي العلاج.

أشارت التحقيقات إلى أن تسرب غاز الكلور من اسطوانات الغاز التي تستخدم في تنظيم الحمام سببت حالات اختناق الأطفال داخله.

وخرج الأطفال المصابين من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.