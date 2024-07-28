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رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهنئ رئيس مجلس الدولة لتوليه المنصب

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ثمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، التعاون مع مجلس الدولة، كإحدى جهات القضاء المصري الشامخ.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، اليوم الأحد، للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتهنئة رئيس المجلس بمناسبة توليه منصبه الجديد .

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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