شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف الأحياء والمراكز بإلزام أصحاب المحال بوضع صناديق للقمامة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 01:32 م

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إنفوجرافَا يرصد أبرز تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وذلك خلال اجتماعه الأخير معهم لمناقشة الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت أبرز تكليفات المهندس عادل النجار لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن على النحو التالي:

-إلزام أصحاب المحلات بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم لعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام.

-توحيد لون صناديق القمامة أمام المحال لتحسين وتوحيد الصورة البصرة للطرق والمحاور.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهي أو محل أو كشك علي الطريق العام لإعادة الانضباط للشارع وتوفير حرم امن لسير المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة بالمتابعة الدقيقة لأداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد مع المراجعة الشاملة لمهام الشركات وقياس مدى رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة وأي معوقات او ملاحظات من المواطنين على الشركات العاملة.