شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر لتهنئته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 01:42 م

استقبل المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتقدمهم المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة النادي؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية.



رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر