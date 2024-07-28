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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف الغذاء السليم للمصابين بالالتهاب الكبدى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 28 يوليو 2024 02:17 م
كشفت هيئة الدواء المصرية عن النظام الغذائى المتوازن للمصابين بـ الالتهاب الكبدى، حيث يتضمن النقاط التالية:
1- الكثير من الفواكه والخضراوات.
٢ - الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والشعير والكينوا.
٣- البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج منزوع الجلد وبياض البيض والفاصوليا.
٤ - منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم.
ه - الدهون الصحية وموجودة في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون.
٦- عدم تناول الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تضر في حالة عدم الحاجة إليها :
زي الحديد وفيتامين (أ) وفيتامين (ب) وفيتامين (سي) وفيتامين (د).
انفوجراف
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