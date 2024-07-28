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هيئة الدواء تكشف الغذاء السليم للمصابين بالالتهاب الكبدى.. إنفو جراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف الغذاء السليم للمصابين بالالتهاب الكبدى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 28 يوليو 2024 02:17 م

كشفت هيئة الدواء المصرية عن النظام الغذائى المتوازن للمصابين بـ الالتهاب الكبدى، حيث يتضمن النقاط التالية:

1- الكثير من الفواكه والخضراوات.

٢ - الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والشعير والكينوا.

٣- البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج منزوع الجلد وبياض البيض والفاصوليا.

٤ - منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم.

ه - الدهون الصحية وموجودة في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون.

٦- عدم تناول الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تضر في حالة عدم الحاجة إليها :
زي الحديد وفيتامين (أ) وفيتامين (ب) وفيتامين (سي) وفيتامين (د).


انفوجراف

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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