شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف الغذاء السليم للمصابين بالالتهاب الكبدى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 02:17 م

كشفت هيئة الدواء المصرية عن النظام الغذائى المتوازن للمصابين بـ الالتهاب الكبدى، حيث يتضمن النقاط التالية:

1- الكثير من الفواكه والخضراوات.

٢ - الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والشعير والكينوا.

٣- البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج منزوع الجلد وبياض البيض والفاصوليا.

٤ - منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم.

ه - الدهون الصحية وموجودة في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون.

٦- عدم تناول الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تضر في حالة عدم الحاجة إليها :

زي الحديد وفيتامين (أ) وفيتامين (ب) وفيتامين (سي) وفيتامين (د).