شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الأحد، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

*أولًا : أنشطة القرآن الكريم*

•مقرأة الفجر: وتعقد بـ( 11 ) مسجدًا.

•المقرأة المجودة من مسجد الاستقامة بالجيزة العاشرة صباحاً.

•مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة الفجر بعدد ( 9 ) مجالس.

•مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.

•مراكز التلاوة: بمسجد ناصر( الأتوبيس ) بدمنهور بمحافظة البحيرة عقب صلاة الظهر.

•المقارئ النموذجية: وتعقد بعد الظهر بعدد ( 26 ) مقرأة.

•مقارئ الأئمة: وتعقد عقب صلاة العصر بعدد ( 631 ) مسجدًا.

•برنامج ( صحح قراءتك ): ويعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من ( 1503 ) مسجدًا.

•مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها ( 150 )، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.

•مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها ( 280 )، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.

•برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد ( 11 ) حلقة تحفيظ عن بعد.

*ثانيًا : أنشطة الدعوة*

- تنفيذ نشاط مجالس الإقراء بعدد ( 6 ) مديريات ( 7 ) مساجد: ( دمياط- قنا- بني سويف- أسيوط – الغربية- أسوان ).

- تنفيذ مجلس الكرسي العلمي بعدد ( 1 ) مديرية ( 1 ) مسجد ( أسيوط ).

- تنفيذ الدروس المنهجية ( أئمة ) بعدد ( 17 ) مديرية بواقع ( 150 ) مسجدًا: ( القاهرة – الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – قنا – القليوبية – كفر الشيخ – الإسكندرية – دمياط – الغربية – بورسعيد – سوهاج – بني سويف – الأقصر – الشرقية – البحر الأحمر - أسوان ).

- تنفيذ الدروس المنهجية ( واعظات ) بعدد ( 7 ) بواقع ( 17 ) مسجدًا: ( القاهرة- المنوفية- الإسكندرية- الغربية- سوهاج- الفيوم - الشرقية ).

- افتتاح الأسبوع الثقافي بعدد من المديريات بالتناوب بينها.

- تنفيذ الندوة الشهرية الكبرى بمديريات الوجه القبلي، وهي : ( الجيزة – الأقصر – البحر الأحمر-المنيا- أسيوط – بني سويف – الفيوم- سوهاج – قنا – أسوان – الوادي الجديد ).

ثالثًا : أنشطة الإدارة العامة للتدريب

1- دورتان في أساسيات الكمبيوتر وبرنامج وورد (الدورة 159والدورة 160)، عدد المتدربين 32 متدربًا في الدورتين.

2- البرنامج التخصصي للأئمة والمفتشين، عدد المتدربين 70 متدربًا.

3- دورة في اللغة العربية للأئمة والواعظات عبر برنامج zoom أونلاين عدد المتدربين 95 متدربًا.