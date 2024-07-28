شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب جامعة القاهرة تعلن توصيات المؤتمر السنوى بعنوان "البحوث والرعاية الصحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الطب جامعة القاهرة عقد المؤتمر العلمى السنوى لكلية طب جامعة القاهرة تحت عنوان "البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد (علاقات متبادلة)" على مدار ثلاثة أيام بمركز مؤتمرات كلية طب قصر العينى ومركز مصادر التعليم المتطور وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية

ويعد هذا المؤتمر أكبر تجمع علمى تشهده الكلية منذ سنوات عديدة حيث تضمن المؤتمر: عدد 23 ورشة عمل و36 منسق و187 محاضر و20 جلسة محاضرات و108 روؤساء جلسات و6 (كيانات إقتصادية صناعية كبرى، و4 جهات مانحة دولية ووطنية).

وتمحور المؤتمر حول الدور والأثر الفعال للبحث العلمى بالنهوض بالرعاية الصحية من ناحية وفى دوره فى دعم الأبتكار والتنمية الأقتصادية من ناحية آخرى، حيث تم الإشاره من خلال جلسات المؤتمر إلى استخدام مؤشرات غير تقليدية لقياس تأثير نتائج البحث العلمى على الاقتصاد والتنمية.

واستعرض المؤتمر العلاقات التبادلية الثلاثية بين البحث العلمى والرعاية الصحية والاقتصاد وخلصت فعاليات المؤتمر لعدة توصيات مهمة:

- الاهتمام بالبحث العلمى في المجالات الطبية كقاطرة للنهوض بالرعاية الصحية التي يستحقها المواطن والمجتمع.

- مراجعة الاستراتيجيات البحثية المؤسسية لتتناغم مع مع احتياجات الدولة في مختلف مجالات التنمية.

- مراجعة الاستراتيجيات البحثية المؤسسية في ضوء العلاقات المتشابكة بين البحث العلمى والرعاية الصحية والاقتصاد وإبراز دور البحث العلمى الطبى في دعم التنمية الاقتصادية مثلما ترتبط التنمية الاقتصادية بزيادة الإنفاق على البحث العلمى.

- تطوير منظومة لتحديد أولويات البحث العلمى في ضوء الموارد المتوافرة والاحتياجات الملحة سواء في الرعاية الصحية أو التنمية الاقتصادية demand driven research

- خلق آليات لتوجيه الموارد المتاحة للبحث العلمى في القنوات التي تعظم من الاستفادة القصوى منها لرعاية صحية أفضل وللتنمية الاقتصادية.



- توطيد ثقافة الأبتكار فى المؤسسات التعليمية والبحثية لدعم الصناعات الوطنية وتحسين الخدمة الصحية بما يلبى الطموحات التنموية الأقتصادية للتنمية.

- وضع المنظومة الصحية والبحثية على أهبه الإستعداد للتعامل السريع مع الأزمات والتحديات الصحية والبيئية.

-دعم الشراكة ما بين القطاع البحثى والمؤسسات الحكومية والكيانات الأقتصادية من خلال البحث العلمى لتوطين الصناعات الطبية فى مصر .