شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الحجز المسبق لتذاكر القطارات على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

توقف الحجز المسبق لتذاكر القطارات على خطوط السكة الحديد، بشكل مؤقت، لوجود عطل بأنظمة الحجز، وهو ما أدى إلى توقف خدمة حجز التذاكر على كل القطارات.

وأكدت مصادر بـ هيئة السكة الحديد أن الحجز متوقف حتى 1 أغسطس القادم، وذلك نظرا لوجود فى أنظمة الحجز الإلكتروني لدى الشركة المشغلة ويتم الأن أعمال تحديثات لأنظمة الحجز على تطبيقات الهاتف والحجز داخل المحطات.

وأضافت المصادر أنه يتم الحجز الأن لركوب القطارات بشكل يومى على القطارات المسافرة فى نفس يوم الحجز، وعلى المسافر بالقطارات الحجز فى نفس يوم السفر.

