شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشهد إطلاق المجلس الصحى للدلائل الإرشادية للتخصصات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلق المجلس الصحى المصرى احتفالية اليوم للإعلان عن الدلائل الإرشادية للتخصصات الصحية فى مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

من جانبه قال الدكتور محمد لطيف المدير التنفيذى للمجلس الصحى المصرى إن القانون رقم 12 لعام 2022 تم إصدار المجلس الصحى المصرى، موضحا أنه تم وضع أول سجلات قومية للأمراض، موضحا، إننا نعمل بمنظومة واحدة تحت قيادة وزير الصحة والسكان، وأنه تم إطلاق 30 دليل ارشادى لـ 10 من الأمراض وفى طريقنا لإصدار دلائل ارشادية للطب البيطرى وطب الأسنان.

قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، إنه خلال اطلاق الدلائل التوجيهية للأمراض، منظمة الصحة العالمية عملت بشكل وثيق لدعم هدف وزارة الصحة والسكان لبناء القدرات الوطنية من خلال إعداد الوثائق الوطنية والمنظمة تواصل الدعم التقنى وتدريب القائمين لضمان استدامتها، ونلتزم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع بلدان الاقليم، وان تكون الإرشادات التوجيهية موحدة لجميع المرضى فى شتى البدان. مضيفة ، إنه كانت التجربة فى مصر رائعة ونعتز لمشاركتها لدول أخرى بالإقليم.

من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد محافظة فى مصر لا يوجد فيها مستشفى للصدر وتم السيطرة على كورونا والسيطرة على مرض الدرن والأرقام مفرحة، وتم وضع أول خطوط استرشادية لعلاج الدرن وهى من انجح البرامج، وكلنا نسير عليها ونطبقها، والخطوط الإرشادية الجديدة تم اصدراها هذا العام موضحا ان هذا العام يوجد 10 حالات درن لكل 100 الف من السكان.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نحن نتميز بالكفاءات ودور الدلائل الإرشادية أنه يقلل من الاختلافات ما بين المستشفيات أو حدوث تباين لأى مرض موضحا انه يجب تدريب الأطباء، وانهينا قانون المسئولية الطبية، ونتمنى أن يطبق فى جميع محافظات مصر.

حضر إطلاق الاحتفالية كل من وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، و الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بالمنظمة الصحة العالمية، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من الأطباء من مختلف التخصصات.