بالصور.. ماذا فعلت وزيرة التنمية المحلية في أول جولة ميدانية لها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في أول جولاتها الميدانية منذ توليها الوزارة، زيارة تفقدية لمحافظة الجيزة، حيث تفقدت أعمال التطوير الجارية للطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ومحيطهما.

وشملت جولة وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، متابعة أعمال التجميل والتطوير الجارية وأعمال المرافق بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية للأهرامات، حيث تم تفقد عدد من المناطق وذلك أسفل الممشى السياحي، وميدان الرماية، وأسفل الطريق الدائري، وعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، إلى جانب مختلف الطرق المؤدية إلى المتحف الكبير، وتشمل تلك الأعمال تنفيذ زراعات ومُسطحات خضراء، وتطوير ميدان الرماية، ورفع كفاءة الأسوار والعمارات السكنية المجاورة للمتحف.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، مع محافظ الجيزة، بعض التحديات والمعوقات الخاصة بنهو أعمال المرافق والبنية التحتية المطلوبة في تلك المنطقة لسرعة الانتهاء منها ووضع حلول عاجلة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بما يساهم في استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المنطقة بالمتحف الكبير والأهرامات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الحكومة على الانتهاء من المشروعات الجارية في تلك المناطق لتتكامل مع مشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات لتكون بأفضل صورة تليق باسم مصر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنها ستتواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات التي تم التحدث فيها مع المحافظ خلال جولة اليوم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري لسرعة الانتهاء منها.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالمنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والأثرية والثقافية على مستوى العالم وذلك من خلال العمل على تغيير الصورة الذهنية لزوار هذا المقصد المهم، حيث يتم وبالتعاون مع العديد من الجهات تطوير منطقة الأهرامات من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بداية من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة بما يضمن استمتاع الزائر بكل لحظة في ذلك المقصد العظيم.