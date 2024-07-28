هل حسمت النقل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباءً تفيد باتخاذ قرار فرض زيادة جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد، على خلفية رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.

وتواصل "الخليج 365"، مع مصدرين، في السكة الحديد ومترو الأنفاق، حيث أكدا أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار خاص بتطبيق زيادة جديدة في أسعار التذاكر.

وشدد المصدران، على أن فرض أي زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق يتم بقرار صادر من وزارة النقل بشكل رئيسي ولا يتم اتخاذ مثل هذا القرار إلا بعد مراجعة دقيقة نظرا لحجم تأثير الزيادة على المواطنين.

وأكد المصدران، أنه يتم العمل في الوقت الحالي وفق أسعار التذاكر القديمة سواء بالنسبة للسكة الحديد ومترو الأنفاق.

وأوضح المصدر المطلع بالسكة الحديد، أن ارتفاع السولار من شأنه التأثير على متطلبات وتكلفة تشغيل القطارات ولكن لا يمكن فرض زيادة في التذاكر إلا وفق قرار وزير النقل.

وتابع أنه في حالة إقرار أي زيادة سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.