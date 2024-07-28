"الثقافة" تشارك بفلكلور صعيدي في الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يستقبل مهرجان العلمين الجديدة في أسبوعه الثالث، والذي ينطلق اليوم الأحد عددًا من الفعاليات الفنية بالمنطقة الترفيهية بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشهد هذا الأسبوع عروضا فنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي التاسعة مساءً تنطلق اليوم بكرنفال فني بمشاركة فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة مطروح للفنون الشعبية.

وتواصل فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي عروضها، غدا الاثنين، يليها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية.

وتشهد المنطقة الترفيهية يوم الثلاثاء فقرات من الفلكلور الصعيدي تقدمها فرقة الأقصر للفنون الشعبية، يعقبها عرض الأنفوشي للفنون الشعبية.

وتختتم فعاليات الأسبوع بالمنطقة الترفيهية يوم الأربعاء 31 يوليو بعروض فنية لفرقتي الأقصر ومطروح للفنون الشعبية.

كما يواصل السيرك القومي برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تقديم عروضه المتنوعة بالممشى السياحي، بالمنطقة الترفيهية لمدينة العلمين الجديدة، حيث يقدم مجموعة من الفقرات المتميزة والمتنوعة، وذلك في تمام الثامنة مساء، من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل.

مهرجان العلمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.