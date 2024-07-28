محاسبة المقصرين.. وزيرة التنمية المحلية توجه بالتحقيق في سلبيات مركز سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وذلك قبل انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات لعام 2024/2025.

وأجرت الدكتورة منال عوض، جولة تفقدية بحضور محافظ الجيزة، داخل مركز سقارة وذلك في معامل الحاسب وقاعات وورشة العمل وقاعات التدريب والمبنى السكني ومباني الخدمات والمطعم وأماكن الإقامة والإعاشة للمتدربين المترددين على المركز من الوزارة والمحافظات على مدار العام خلال تنفيذ الخطة التدريبية السنوية.

ورصدت الدكتورة منال عوض، عددًا من السلبيات وأوجه القصور داخل بعض المباني بمركز سقارة خاصة أعمال النظافة والفندقة، ووجهت بالتحقيق العاجل في تلك السلبيات والقصور ومحاسبة المسئولين عنها من العاملين بمركز سقارة.

وأشارت وزير التنمية المحلية، إلى أهمية سرعة رفع كفاءة وتطوير عدد من المباني التدريبية والتعليمية والسكنية الموجودة داخل مركز سقارة، كما وجهت بضرورة إعادة الهيكلة والتطوير ورفع الكفاءة الإدارية والتدريبية لمركز سقارة للتدريب باعتباره الذراع التدريبي الرئيسي لوزارة التنمية المحلية بما يتناسب مع منظومة التدريب بالوزارة والعمل على سبل الراحة للمتدربين من المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، اهتمامها الكبير بتدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية بمختلف المحافظات والارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكول للتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة للاستفادة من البرامج التدريبية والخبرات العلمية والعملية في بعض مجالات عمل وزارة التنمية المحلية.