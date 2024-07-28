"مرسال": الدولة بذلت جهودًا حثيثة للسيطرة على الالتهاب الكبدي الوبائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضرورة الاهتمام بالأمراض التي تصيب الكبد والتعامل معها وإيجاد حلول لها لمنع انتشار المرض والوقاية منه.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة الدكتور باهر محمود - في تصريح اليوم الأحد؛ بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد - إنه خلال العقد الأخير كان للدولة جهود حثيثة للسيطرة على الالتهاب الكبدي (C)، وذلك عن طريق المبادرات الرئاسية للكشف والعلاج المجاني لكل المصريين، الأمر الذي أدي لتوقف انتشار المرض والسيطرة على تطوره وزيادة معدل النجاة .

من جانبه..قال مدير الإدارة الطبية بالمؤسسة الدكتور عبدالله عرفة، إن "مرسال" لم تكن بعيدة عن هذا الموضوع الهام، حيث أطلقت مشروعات مختلفة بالتكامل مع دور الدولة لدعم مرضى الكبد .

وأضاف أنه في هذا الإطار قدمت المؤسسة الدعم للمرضى عن طريق أكثر من مشروع بدءًا من توفير الأدوية الداعمة للكبد مثل: الألبيومين والدم ومشتقاته خصوصا البلازما، وكذلك الفحوصات المطلوبة للمرضى من تحاليل ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

وأوضح أن المؤسسة شاركت أيضًا في الانتهاء من مشروع دعم مرضى زراعة الكبد عن طريق توفير فحوصات ما قبل الزراعة والأدوية باهظة التكلفة التي يحتاجها المريض بعد الزراعة، وكذلك التحاليل الدورية المطلوبة لمتابعة المريض.

وتابع "نتيجة لتعدد طرق الإصابة بالفيروسات الكبدية، فيجب اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروسات الكبدية، من أهمها اختيار مصادر نظيفة للطعام والشراب للوقاية من الإصابة بفيروسات A وD وE".

وشدد على ضرورة التعامل الحذر مع مشتقات الدم أو جروح المصابين بفيروسات (C و B)، وعمل الفحوصات اللازمة للدم ومشتقاته قبل استخدامها ونقلها لمريض آخر، ويمكن التأكد من ذلك عن طريق توفير الدم من مصادر موثوقه.