بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حي روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بحي روض الفرج بالمنطقة الشمالية.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحي، ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير.

كما تفقد محافظ القاهرة، توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بالحي خاصة الخبز.

وشدد "صابر"، على رئيس الحي بضرورة المتابعة الدورية لما يتم من أعمال تطوير والحفاظ عليها، ومنع التعديات أو وجود إشغالات حولها حرصًا على الوجه الحضاري للعاصمة، مع تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رافق المحافظ في جولته، حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.