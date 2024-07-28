محافظ القاهرة: تعاون مع الغرفة التجارية للمساهمة في استقرار الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وثمن محافظ القاهرة، دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسي للأجهزة التنفيذية في تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية للمساهمة في استقرار الأسعار، وتوفير مزيد من السلع وتنوعها والتوسع في المعارض والمبادرات لدعم المواطنين وضبط السوق.