براءة شقيق كهربا من تهمة الاعتداء على رضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت جنح مستأنف المعادي، اليوم الأحد، ببراءة فتحي عبدالمنعم شقيق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، من تهمة الاعتداء على المطرب رضا البحراوي وممارسة البلطجة، وأيدت حبس المتهم الثاني 3 أشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض.

كانت محكمة جنح المعادي، قضت سابقا، بحبس شقيق كهربا سنتين، في واقعة السب والاعتداء على المطرب رضا البحراوي، كما قضت بالحبس 3 شهور للمتهم التاني بتهمة حيازة السلاح الأبيض.

وكان مطرب المهرجانات رضا البحراوي قد حرر محضرًا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم "كهربا" يتهمه فيه بسبه والاعتداء عليه، إثر مشاجرة نشبت بينهما.

وقال رضا البحراوي، في المحضر، إنه كان يغني في حفل على باخرة عائمة، وبعد انتهاء الحفل فوجئ بشقيق "كهربا" ومعه عدد من الأشخاص يسبونه ويكسرون زجاج السيارة الخلفي، وأحيل المحضر إلى النيابة، التي تولت التحقيق في الواقعة.