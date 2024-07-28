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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة لحماية الأطفال من موجات الحرارة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 28 يوليو 2024 03:07 م
كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرتة اليوم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن 5 نصائح هممة لـ حماية الأطفال والرضع خلال موجات الحرارة، حيث تضمنت النصائح النقاط التالية:-
- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال لا تتركهم في المركبات حتى لفترة قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ
- تجنب تعرضهم للشمس المباشرة في ساعات الذروة، ابحث عن الظل أو ابق في المنزل
- برد عربة طفلك احترس من تغطيتها بقطعة قماش جافة، ويمكنك استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك
- اختر ملابس طفلك بعناية اجعله يرتدي ملابس خفيفة وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، ولا تنسى واقي الشمس
- اجعل منزلك باردًا
- حافظ على برودة المنزل لضمان سلامة طفلك
انفوجراف
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