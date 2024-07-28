شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 17 مسجدا الجمعة المقبل منها 10 مساجد إحلالا وتجديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف الجمعة القادمة 2 أغسطس 17 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 10 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و 7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 71 مسجدًا، منها 56 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 15 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12152 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و 887 مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

ففي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد سيدي عيسي - قرية زاوية حمور، ومسجد النجارين الشرقية – قرية العلامية – بمركز الدلنجات، ومسجد منشية أبو كيفوا - قرية المهدية - مركز أبو المطامير، ومسجد عمر بن الخطاب – قرية زرقون القبلية – مركز دمنهور.

وفي مديرية أوقاف الغربية تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الجمهورية – قرية عطفة أبو جندي – مركز قطور، ومسجد السماح – قرية كفر جعفر - مركز بسيون.

وفي مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد آل داغر – قرية التحرير – طما.

وفي مديرية أوقاف أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ خلف كيلاني – القصير - القوصية.

وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن – عزبة تدري – قرية جريس – أبو قرقاص.

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم إحلال وتجديد مسجد الطاهرة – سنتريس - أشمون.

وفي مديرية أوقاف السويس تم صيانة وتطوير مسجد العباسي – بور توفيق – حي السويس.

وفي مديرية أوقاف قنا تم صيانة وتطوير مسجد الزاوية العجاجرة – كوم البيجا - فرشوط، ومسجد التوفيق بالله – عزبة أبو ليلة – غرب بهجورة – نجع حمادي، ومسجد الرحمن – نجع الزهرة – العركي، ومسجد السلام – رفاعة - فرشوط.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم صيانة وتطوير مسجد النور– قرية أمليط – إيتاي البارود، ومسجد الرحمة– قرية درشابة– مركز الرحمانية.