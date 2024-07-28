شكرا لقرائتكم خبر عن "منتدى مصر للإعلام" يعلن انطلاق نسخته الثالثة يومى 23 و24 نوفمبر تحت عنوان "يمين قليلا.. يسار قليلا!" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - النحاس: النسخة الثالثة تشهد تطويرًا كبيرًا في الشكل والمحتوى وأكثر من 90 فعالية تبحث أبرز إشكاليات المهنة في مصر والعالم

- فتح باب التسجيل الرقمي للصحفيين والإعلاميين داخل وخارج مصر سبتمبر المقبل

- إجراءات أكثر فاعلية لتسهيل مشاركة عدد أكبر من الصحفيين والإعلاميين في المنتدى

تحت عنوان "يمين قليلًا.. يسار قليلًا!" تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام يومي 23 و24 نوفمبر المقبل بحضور أكثر من 2000 صحفي من مصر والمنطقة وجميع أنحاء العالم.

تتضمن نسخة هذا العام 2024 أكثر من 90 فعالية تميزها تصميمات مبتكرة لشكل المناقشات والمنصات الإبداعية والتقنية، وتناقش قضايا وإشكاليات مهنية وتكنولوجية ملحة. هذا وتعقد النسخة الثالثة بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليمين والدوليين البارزين، الذين سيعلن عن أسمائهم تباعًا.

وقالت نهى النحاس، رئيسة منتدى مصر للإعلام، إن "المنتدى سيركز هذا العام على قضية مهنية مهمة على المستويين الإقليمي والدولي، تتفرع منها مناقشات مهنية وتقنية عدة"، مشيرة إلى أن "فعاليات هذا العام ستشهد تطويرًا كبيرًا من حيث شكل الفعاليات وموضوعات النقاش والتوسع في دعوة المشاركين من الدول العربية ومختلف أنحاء العالم".

وأضافت النحاس أن "المنتدى سيعتمد هذا العام نظامًا جديدًا للتسجيل الرقمي للحضور، وإجراءات أكثر فاعلية لتسهيل مشاركة أكبر عدد تستطيع استيعابه قاعات المنتدى من الصحفيين والإعلاميين من مصر والعالم، وذلك عبر إتاحة خدمات رقمية متطورة".

ومن المقرر أن يفتح باب التسجيل الرقمي لحضور المنتدى للصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المهنيين الراغبين في حضور فعاليات النسخة الثالثة في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم إغلاق التسجيل في الأول من نوفمبر.

وكان المنتدى قد عَقد العام الماضي 2023 نسخته الثانية تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، حيث ناقش الضغوط المتعاظمة على الممارسات الإعلامية الاحترافية الجادة في وقت تزداد فيه حدة الحروب والنزاعات.

بينما عقدت النسخة الأولى من "منتدى مصر للإعلام" عام 2022، التي ركزت على ملامح الجمهور الجديد واستخداماته وتفضيلاته، ملقية الضوء على "الجمهور المتمرّد"، وأفضل الطرق لإيصال المحتوى الإعلامي بفاعلية.

للمزيد من المعلومات حول منتدى مصر للإعلام وفعالياته المختلفة، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://egymediaforum.com/

نبذة عن منتدى مصر للإعلام:

انطلق "منتدى مصر للإعلام" عام 2022، وهو منتدى سنوي ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، مقره القاهرة، يدعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.