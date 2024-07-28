شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تطلق مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" من العاصمة الإدارية غدا والان مع تفاصيل الخبر

تطلق وزارة البيئة غدا الإثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات "مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى و المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر توقيع عدة بروتوكولات تعاون منها بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشات الصناعية، وبروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة و مكتب الالتزام البيئي بشأن دعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة لدعم مشروع الخلايا الشمسية بمدينة شرم الشيخ.

كما سيتم عرض لقصص نجاح فى الصناعة المصرية تتحدث عن تجربتها وعن الدعم الذى لاقته من خلال وزارة البيئة أو اتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة المصرية و دور هذا الدعم فى موقف هذه الشركات.