شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى رئيس بنك مصر لبحث سبل التعاون فى مجال المشاركة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك في مجال المشاركة المجتمعية فى جهود التنمية في مختلف المجالات فى العاصمة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

واصطحب رئيس مجلس إدارة بنك مصر محافظ القاهرة خلال الزيارة فى جولة بمتحف بنك مصر الذى يؤرخ لجهود طلعت باشا حرب فى إنشاء البنك والشركات التابعة له لخدمة الاقتصاد المصرى.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد.