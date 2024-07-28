وزيرة التنمية المحلية تتفقد مركز التدريب بسقارة وتوجه بالتحقيق فى السلبيات

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الأحد، 28 يوليو 2024 03:01 م

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، وذلك قبل انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات لعام 2024/2025 .

وأجرت الدكتورة منال عوض جولة تفقدية بحضور محافظ الجيزة داخل مركز سقارة وذلك في معامل الحاسب وقاعات وورشة العمل وقاعات التدريب والمبني السكني ومباني الخدمات والمطعم وأماكن الإقامة والإعاشة للمتدربين المترددين علي المركز من الوزارة والمحافظات علي مدار العام خلال تنفيذ الخطة التدريبية السنوية .

ورصدت الدكتورة منال عوض عدد من السلبيات وأوجه القصور داخل بعض المباني بمركز سقارة خاصة أعمال النظافة والفندقة ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالتحقيق العاجل في تلك السلبيات والقصور ومحاسبة المسئولين عنها من العاملين بمركز سقارة .

وأشارت وزير التنمية المحلية إلي أهمية سرعة رفع كفاءة وتطوير عدد من المباني التدريبية والتعليمية والسكنية الموجودة داخل مركز سقارة ، كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة إعادة الهيكلة والتطوير ورفع الكفاءة الإدارية والتدريبية لمركز سقارة للتدريب باعتباره الذراع التدريبي الرئيسي لوزارة التنمية المحلية بما يتناسب مع منظومة التدريب بالوزارة والعمل علي سبل الراحة للمتدربين من المحافظات .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي اهتمامها الكبير بتدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية بمختلف المحافظات والارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي ان الفترة المقبلة ستشهد توقيع برتوكول للتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة للاستفادة من البرامج التدريبية والخبرات العلمية والعلمية في بعض مجالات عمل وزارة التنمية المحلية.

رافق وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها بالجيزة عدد من قيادات الوزارة على رأسهم اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء واللواء مجدي الأبرق رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة .



وزيرة التنمية المحلية تتفقد مركز التدريب بسقارة



وزيرة التنمية المحلية خلال الجولة التفقدية



مركز التدريب بسقارة



وزيرة التنمية المحلية تتفقد مركز التدريب بسقارة



وزيرة التنمية المحلية