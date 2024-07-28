شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لأعمال تطوير التجمع العمرانى بجزيرة الوراق والان مع تفاصيل الخبر

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بـ جزيرة الوراق، في اجتماع حضره المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح/ أحمد فتحي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والدكتور أحمد عطية، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهاني حسين، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بأعمال تعويض المستحقين على الفور، وكذا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بمواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات فى الجزيرة، مع التصدى بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية