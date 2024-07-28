شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأحد فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

‫شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 28 يوليو فى أسواق الجملة استقرارا ملحوظًا لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل اليها.

وكانت الأسعار كالتالى:

الطماطم 5.5 - 11 جنيهًا

البطاطس 13 – 20 جنيهًا

البصل 2.5 - 9 جنيهات

الكوسة 7 – 17 جنيهًا

الجزر 5 – 9 جنيهات

الفاصوليا 20 – 28 جنيهًا

الباذنجان بأنواعه 4 – 9 جنيهات

الفلفل بأنواعه 4 – 12 جنيهًا

الفلفل الألوان 15 – 25 جنيهًا

الملوخية 4 – 5 جنيهات

الخيار الصوب 6 – 10 جنيهات

الخيار البلدي 5 – 7 جنيهات

البامية 23 – 33 جنيهات

القلقاس 20 – 24 جنيهًا

البطاطا 4 – 9 جنيهات

الثوم 40 -60 جنيهًا

اللفت 3 – 5 جنيهات

البنجر 3 – 5 جنيهات