مصدر إلهام عظيم.. الصحة العالمية: مصر قدمت نموذجاً للعالم في مكافحة فيروس سي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم يحتفل اليوم بأول يوم عالمي لالتهاب الكبد سي، بعد أن حققت مصر إنجازا تاريخياً بعد أن أصبحت أول دولة تحصل على الاشهاد الدولي بخلوها من الفيروس.

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفال وزارة الصحة باليوم العالمي للكبد وذلك بعد حصول مصر على المستوى الذهبي للإشهاد من منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، اليوم الأحد، بالمتحف المصري الكبير.

وأوضحت بلخي أن الإنجاز المصري تحقق في أقل من 10 سنوات فقط وباتت مصر مصدر إلهام عظيم لكل من يسعى لتحسين الصحة العامة في الإقليم وخارجه.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تطلب نجها سياسيا والتزاما كان وراءه إطلاق حملة 100 مليون صحة، التي كان من ثمارها فحص أكثر من 60 مليون وتقديم العلاج لنحو 4 ملايين مصاب، ما ساهم في انخفاض نسبة الانتشار محليا من 10% إلى 0.38%.

وأضافت المدير الإقليمي للصحة العالمية، أن مصر أثبتت أن القضاء على فيروس سي أمرا ممكنا، وأظهرت أن الحكومات بإمكانها تقديم مبادرات صحة عامة

وأصبحت نموذجاً يقتضى به على غرار باكستان التي تعتزم إطلاق حملة للقضاء على فيروس سي.

وتابعت: ما فعلته مصر ليس نهاية الطريق بل بداية مرحلة جديدة للحفاظ على مكتسبات الإنجاز الكبير".