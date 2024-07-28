أحمد موسى يثمن موقف الأزهر في إدانة الإساءة إلى السيد المسيح بافتتاح الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

ثمن الإعلامي أحمد موسى، صدور بيان الأزهر الشريف الذي يدين الإساءة إلى السيد المسيح خلال فعاليات افتتاح أولمبياد باريس 2024.

أعرب موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، عن استيائه من طريقة إدارة حفل الافتتاح، لافتًا إلى الاستنكار الواسع الذي لم يقتصر على الجمهور المصري وحده بل امتد ليشمل أصداءً من داخل فرنسا وخارجها.

ووصف مقدم "على مسؤوليتي" الافتتاح بأنه مقزز وأن من حق الجميع انتقاد ما وقع، مؤكداً على أهمية الصوت الذي رفعه الأزهر في مواجهة هذا الحدث.

أضاف الإعلامي أحمد موسى، أن البيان أظهر موقف الأزهر الشريف الرافض لأي شكل من أشكال الإساءة للديانات والأنبياء، واصفًا هذه التصرفات بالتطرف والهمجية.

كما شدد موسى على ضرورة الرد بقوة واتخاذ إجراءات فعالة ضد أي دولة قد تستغل مناسبة دولية كبرى لترويج أجندتها الخاصة وفرضها على المجتمعات، مؤكداً على أن مثل هذه التصرفات لا يمكن التغاضي عنها أو السماح بها.