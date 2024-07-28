شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكلف الدكتورة فجر خميس بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، قراراً بتعيين الدكتورة فجر خميس عبد الجواد عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية قائم بعمل رئيس المركز القومى للبحوث لمدة عام أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة، أيهما اقرب.

وتقدم الدكتور حسين درويش و الدكتور ممدوح معوض بخالص التهنئة القلبية إلى الدكتورة فجر خميس عبد الجواد عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية متمنين لها التوفيق فى القيام بعملها.