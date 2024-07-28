شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقي ممثلين لمنظمات نقابية عمالية "تحت التأسيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأحد ،بمقر "الوزارة"،بالعاصمة الإدارية الجديدة مع سعد شعبان،ومحمد مسلم ،ممثلين عن منظمات نقابية عمالية "تحت التأسيس".

تناول اللقاء جهود الوزارة في ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية ،وتنفيذ القوانين والقرارات ذات الصلة، والامتثال لكافة معايير العمل الدولية.

وأكد الوزير أن ممثلي العمال الوطنيين ،شركاء في عملية التنمية، وصناعة بيئة عمل لائقة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما أوضح الوزير أن بابه مفتوح أمام كافة الآراء ووجهات النظر التي تخدم ملف العمل المصري، في إطار حوار مجتمعي في مجال العمل ..

من جانبهم أشاد ممثلى المنظمات النقابية تحت التأسيس بالدور الذي تقوم به وزارة العمل، خلال الفترة الماضية في التواصل الميداني مع المواطنين، خاصة تسجيل وحصر العمالة غير المنظمة، ومنهم عمال التراحيل لتقديم الرعاية والدعم والحماية للمستحقين .

وجرى خلال اللقاء الذي حضره إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل مناقشة مجموعة من القضايا والملفات النقابية، وأهمية مشاركة الجميع في بناء "الجمهورية الجديدة ".