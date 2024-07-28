شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ كبد: الدول الكبرى لم تستطع تحقيق إنجازات مصر فى القضاء على فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد بطب القاهرة رئيس الجمعية المصرية لسرطان الكبد، خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى لالتهاب الكبد، بالمتحف المصرى أن هذه الاحتفالية مهمة جدا لمصر لأنها لها معنى خاص، حيث إن مصر حققت إنجازا كبيرا فى مجال التخلص من فيروس سى وحصولها على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية.



وأضاف، أن مصر كانت الاولى عالميا فى نسب الاصابات، أصبحت الآن الأولى فى القضاء على فيروس سي، موضحا أن الكثير من الدول الكبرى لم تستطع أن تحقق هذا الانجاز الذى حققته مصر، موضحا، إنه يجب أن نحافظ على هذا الإنجاز بأن نمنع الفيروس من العودة مرة أخرى، موضحا، أن التوعية مهمة جدا والسيطرة على نقل الدم الآمن ومشتقاته وتطوير أدوات الكشف المبكر للأورام السرطانية بالكبد ومتابعة الاشخاص الذين يعانون من التليف الكبدى وعلاج المرضى المصابين بسرطان الكبد، موضحا أن هناك مبادرة كبيرة للمسح واكتشاف أورام الكبد مبكرا موضحا أن الدولة استطاعت أن تحصل العلاج المناعى لسرطان الكبد ووفرته فى بعض المراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان.



وأشار إلى أن الدولة طورت هذه المراكز لمتابعة مرضى الكبد وذلك للكشف عن سرطان الكبد مبكرا وعلاجه وعلاج الكبد الدهنى والسيطرة على مرض السكر حيث انهما من اهم مسببات الكبد الدهنى الذى يتطور فيما بعد إلى تليف ثم إلى سرطان الكبد.



وأوضح أن الجمعية المصرية لسرطان الكبد تساعد فى وضع الخطوط الإرشادية لعلاج سرطان الكبد وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع الدول الافريقية لتدريب الكوادر الطبية فيها، للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد والاستفادة من التجربة المصرية.