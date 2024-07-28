شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة السيدة العذراء بشبرا الكاثوليكية تنظم مؤتمر خدمة التربية الدينية والان مع تفاصيل الخبر

أقامت الكنيسة فعاليات مؤتمر التربية الدينية المُجمع، بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر.

وأقيمت فعاليات المؤتمر في الفترة من الخامس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

وجاء المؤتمر تحت شعار "قبة الهوا Quest 2024"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "وَكُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ فِي الصَّلاَةِ مُؤْمِنِينَ تَنَالُونَهُ»." (مت 21: 22).

وشارك في المؤتمر الأب ميشيل ألفى، راعى الكنيسة، وأمينة خدمة التربية الدينية بالرعية، وخدام، ومخدومو نشاط التربية الدينية، من مرحلة حضانة، وحتى المرحلة الإعدادية، كما شارك أيضًا أمناء المراحل المذكورة.

ودار المؤتمر حول "الصلاة"، اتحادًا مع الإيبارشية البطريركية، والكنيسة الكاثوليكية في العالم، برئاسة قداسة البابا فرنسيس، الذي دعا إلى تخصيص هذا العام، من أجل الصلاة.

وتضمن المؤتمر الفقرات التالية: صلوات القداس الإلهي، التي ترأسها الأب ميشيل، الأوقات الروحية، الفقرات الترفيهية، الاشغال اليدوية، ورش العمل، ومجموعات العمل، بالإضافة إلى الترانيم الروحية.

وهدفت لقاءات المؤتمر إلى تعليم المخدومين المفهوم الصحيح للصلاة، لماذا نصلي؟، كيف نصلي؟، فعالية الصلاة، صعوبات الصلاة، كما تم أيضًا تناول مفهوم الصلاة الربية، وبعض الشخصيات المُصلية مثل: داود النبي، وصموئيل النبي، وأيوب النبي.

وتضمنت اللقاءات توضيح كيف كان يتم التواصل مع الله عبر العصور المختلفة، من خلال استخدام وسائل الإيضاح المختلفة، مع التأكيد على أهمية استخدام حواسنا في الصلاة، والتواصل مع الله، عن طريق إقامة علاقة حية معه.

وكذلك، تم إتاحة الفرصة لمخدومي المؤتمر، لشراء وسائل التواصل المختلفة، لخدمة الهدف المنشود، وإيصال الهدف العام للمؤتمر، بطريقة شيقة.

وفي كلمته، قدم الأب ميشيل كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية هذا المؤتمر، شاكرًا جميع المجهودات المبذولة من القائمين على المؤتمر.

وأشار في كلمته إلى كيفية الصلاة بتواضع، وأن نصلي، ونحن نغفر لما حولنا، كما علمنا المسيح، واختتم المؤتمر بالتقاط الصور التذكارية، وتوزيع الكؤوس على الفرق الثلاثة الأولى الفائزة.