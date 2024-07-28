شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل رئيس ديوان الوقف السني العراقي والوفد المرافق له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، الدكتور مشعان محيى علوان رئيس ديوان الوقف السنى، والدكتور صلاح فليح الطه عميد كلية الإمام الأعظم، والدكتور نور الدين محمد حميد، مدير عام إدارة الاحتفالات والعلاقات بديوان الوقف السنى، والدكتور صديق خليل صالح مدير عام إدارة الاستثمار بديوان الوقف السنى، والدكتور عماد محمد على عضو مجلس أوقاف أعلى، والدكتور محمد نورى عضو مجلس أوقاف أعلى، والدكتور أبو ذر عادل محيى سكرتير رئيس ديوان الوقف السنى، والدكتور مازن محمد مدير قسم أصول الدين بديوان الوقف السنى والمستشار روكان عبد الخالق حميد الملحق الثقافى بسفارة العراق بالقاهرة، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وديوان الوقف السنى العراقى، وأطلع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس الوقف السنى العراقى والوفد المرافق له على جهود وزارة الأوقاف المصرية والمحاور الأربعة التى بنت وزارة الأوقاف عليها برنامجها فى سبيل الارتقاء بالوعى الدينى والثقافى.

وثمن وفد الوقف السنى العراقى دور وزارة الأوقاف المصرية البارز والكبير فى دعم النشاط الإسلامى، وفى ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره.