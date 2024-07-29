شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل وزير الخارجية بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد السفير الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية الجديد، يرافقه وفد من قيادات الوزارة.

وهنأ قداسة البابا الوزير الجديد ومساعديه، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بخبرة السفير بدر عبد العاطي في المجال الدبلوماسي، وعلاقاته الواسعة في كافة الدول التي عمل فيها، متمنيًا له التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة.

ومن جهته شكر الدكتور بدر عبد العاطي قداسة البابا على كلماته الطيبة مشيدًا بحكمة قداسته في وقت الأزمات، والروح الوطنية التي يشهد له بها الجميع في مصر، وخارجها.

ودار حوار خلال اللقاء عن الدور الوطني الذي تقوم به الكنائس القبطية في بلاد المهجر. وأوضح قداسة البابا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها حوالي 500 كنيسة و 10 أديرة منتشرة في 100 دولة العالم، بينما أشار الدكتور عبد العاطي إلى أنه في كافة الدول التي عمل فيها، كان يرى الأنشطة المتعددة التي تقوم بها الكنائس القبطية في المهجر، والتي كانت تجتذب أبنائها من كافة الأعمار.



وزير الخارجية والبابا تواضروس