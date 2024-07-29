السياحة: نستهدف استقبال 30 مليون سائح في 2028



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن الوزارة تعتمد في الترويج لمصر سياحيا على وجود منتجات سياحية مختلفة في مصر( علاجية، استشفاء، اليخوت، الجولف، الغوص، الآثار، الدينية)، لافتا إلى أن أفضل شواطئ مصر تركزت في البحر الأحمر، وأفضل أوقات السياحة في فصل الشتاء، خاصة للسائح الأوروبي القادم من الظروف الجوية شديدة البرودة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد": الدولة بدأت عمل حملات ترويجية مع الشركاء الدوليين للترويج السياحي في العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

واستكمل عمرو القاضي قائلا: السعودية بعثت رحلتين أسبوعيا للسياحة في العلمين الجديدة، وهناك دولا أخرى مثل روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا والخليج ستأتي لمصر الشهر المقبل للساحل الشمالي، ونستهدف توفير فرص عمل كثيرة للشباب في قرى الساحل الشمالي.

ونوه عمرو القاضي أن الدولة تستهدف 30 مليون سائح و400 ألف غرفة في أثناء عام 2028، والعام الجاري هناك تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.