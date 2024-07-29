حسام بدراوي: إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نابعة من الشعب وليس حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي على أن إقامة دولة فلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية أمر حتمي ليحيا الشعب الفلسطيني بمعيشة كريمة يرسم فيها أبنائه ملامح المستقبل في أمن وسلام دون أي تهديد أو إرهاب.

وأوضح بدراوي خلال تصريحاته لمصراوي أن فكرة إقامة دولة فلسطينية تتطلب تضافر وتكاتف نابع من إرادة الشعب الفلسطيني لإختيار حاكميه بحرية وديمقراطية وليس من منظمة حماس مشيرا إلى أنها كانت تمثل خطرا وإرهابا دمويا على البلدان العربية خلال السنوات الماضية.

وتابع بدراوي قائلا: يجب ألا ننسى أن حماس كانت سبب رئيسي في دعم الإخوان ووصولهم لسدة الحكم في مصر عام 2012 وحاربت الجيش والشرطة في سيناء عقب سقوطهم بثورة 30 يونيو 2013 محذرا أن وجودهم على رأس دولة فلسطينية مستقلة سيشكل خطر حقيقي على المنطقة بأكملها.

واختتم بدراوي حديثه موجها تحيته للشعب الفلسطيني ومعربا عن خالص عزائه لأسر الشهداء اللذين سقطوا على غرار أحداث ٧ أكتوبر ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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