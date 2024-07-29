نشرة منتصف الليل| الأزهر والكنيسة يدينان افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية.. والحكومة تطرح 35 ألف شقة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

الأزهر يُدينُ مشاهد الإساءة للمسيح عليه السلام في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبيَّة

أدان الأزهر الشَّريف مشاهد الإساءة للمسيح عليه السلام التي تَصَدَّرتْ افتتاح دورة الألعاب الأوليمبيَّة بباريس، وأثارت غضبًا عالميًّا واسعًا، مضيفا أنها تُصَوِّرُ السَّيِّدَ المسيح عليه السَّلام في صورة مُسيئة لشخصِه الكريم، ولمقام النُّبوَّةِ الرَّفيع، وبأسلوبٍ همجيٍّ طائشٍ، لا يحترم مشاعرَ المؤمنينَ بالأديان، وبالأخلاق والقِيَمِ الإنسانيَّة الرفيعة.

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الغرف التجارية: على التجار الالتزام بوضع السعر النهائي للمستهلك لتجنب العقوبات

أكد الدكتورعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على وجود تحركات واسعة النطاق للتصدي للمخالفات المتكررة فيما يتعلق بالتسعير والإعلان عن أسعار نهائية للمستهلكين على عبوات السلع والمنتجات المختلفة.

وشدد "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، على ضرورة التزام المصنعين والمستوردين بوضع السعر النهائي للمستهلك على العبوات أو من خلال الرموز التعريفية المشفرة إلكترونياً لضمان الشفافية وتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار بسهولة.

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الكنيسة تعرب عن رفضها واستنكارها ما تضمنه حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، عن استيائها واستنكارها البالغين، مما تضمنه حفل افتتاح أولمبياد باريس ٢٠٢٤، من تجسيد مشهد العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه والذي أسس فيه سر الإفخارستيا أقدم وأقدس أسرار الكنيسة وممارساتها على الإطلاق.

وأكدت أنه من المؤسف أن الطريقة التي قُدِم بها هذا المشهد تحمل إساءة بالغة لأحد المعتقدات الدينية الأساسية التي تقوم عليها المسيحية.

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35 ألف شقة.. الحكومة تكشف تفاصيل تسويق وطرح وحدات في أكثر من 4 مدن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة خطة التسويق لمخزون الوحدات السكنية في عددٍ من المدن الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع ضرورة البدء في تسويق الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في عددٍ من المدن الجديدة، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأن تكون هناك خطة من شأنها تحقيق أعلى استفادة من هذه الأصول، الممتدة في عدد من المدن الجديدة.

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