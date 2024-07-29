"يا وجع القلب".. مات الأخ الأكبر وأصيب شقيقه وأبناء عمه في حادث أليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه الأصغر واثنان من أقاربه في اصطدام سيارة نقل مع تروسيكل بالصف جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة ومصابين عند نزلة قرية الودي.

مأمور المركز وجه بسرعة انتقال أقرب دورية أمنية بالتنسيق مع الخدمات المرورية المنتشرة بالطريق الزراعي.

تبين بالفحص المبدئي اصطدام تروسيكل بسيارة نقل، مما أسفر عن مصرع مهران سليمان عطية 39 سنة مقيم قرية الودي، فيما أصيب شقيقه (عبد الله 14 سنة) وفارس عطية سليمان 13 سنة وشقيقه (نصر الله 14 سنة).

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة مستشفى الصف المركزي ويخضع المصابون للعلاج بقسم الاستقبال نتيجة إصابتهم بكسور وسحجات متفرقة بالجسم.