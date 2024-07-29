شكرا لقرائتكم خبر عن والدة صاحب برونزية الأولمبياد: محمد حرم نفسه من كل حاجة عشان يرفع اسم مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة أمانى البحيرى والدة البطل محمد السيد، صاحب الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس بمنافسات سلاح المبارزة فردى الرجال، المشوار كان صعبا خاصة لمشاركة العديد من اللاعبين فى البطولة، مقدمة الشكر لكل من وقف بجانبه من أطباء التغذية وغيره".

وأضافت أمانى البحيرى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن محمد حرم نفسه من كل حاجة علشان التمرين وحتى يصل لمنصات التتويج، لافتة إلى أن اللاعب الذى واجهه ابنها فى دور الأربعة لاعبة من قبل فى طوكيو 2021 وفاز عليه.

وأشارت أمانى البحيرى، إلى أن ابنها محمد وهو فى مرحلة الناشئين حصل على ميداليات كثيرة، ودائما يضع هدف أمام عينيه إنه يجيب ميدالية أولمبية لمصر، وهو شارك فى أولمبياد طوكيو وهو فى سن الـ 18 وأجل امتحانات الثانوية العامة من أجل السفر واللعب وهى من ضمن التضحيات التى قدمها والحمد لله على المكسب".