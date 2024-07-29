شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 29/7/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 1:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:52 م

موعد صلاة العشاء 9:19

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:46

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:27 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:27

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:49 م

موعد صلاة العشاء 9:16 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28

وقت صلاة الظهر 12:49

موعد صلاة العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:36 م

وقت صلاة العشاء 9:00 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 22: 4

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 8:58



